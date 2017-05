تغريدة واحدة أوصلته إلى النجوميّة وجعلته يكسر الأرقام القياسيّة!

منذ أكثر من شهر، نشر مراهق أميركي تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع تويتر لتصبح أكثر تغريدة أعيد نشرها على موقع التواصل الاجتماعي على الإطلاق.

وفي التفاصيل، سأل كارتر ويلكيرسون صفحة سلسلة المطاعم الشهيرة "ونديز" بتغريدة عن عدد التغريدات الذي يحتاجه حتى يحصل على وجبات مجانية لعام كامل.

فأجابت الشركة بتغريدة كتبت فيها "18 مليون".

صحيح أنّ الرقم الذي حددته الشركة خيالي، لكن كارتر حظي بدعم مشاهير كآرون بول وشركات عملاقة كمايكروسوفت وغوغل لمساعدته على الحصول على الرقم الذي طلبته الشركة.

وأعيد نشر تغريدة كارتر نحو 3.6 مليون مرة حتى الآن، ويكون بذلك قد كسر الرقم القياسي الذي سجلّته إلين ديجينريس عام 2014 عندما نشرت صورة من حفل الأوسكار وأعيد نشرها نحو 3.4 مليون مرّة.

وقرَّرت شركة "ونديز" في النهاية أن تقدم وجباتها المجانية على مدار سنة كاملة لكارتر، على الرغم من أنه لم يحقق العدد المطلوب، وهو 18 مليون تغريدة، كما أنها منحت تبرعات قدرها مئة ألف دولار لمؤسسة خيرية باسم كارتر.

هذا ووصل عدد متابعيه إلى أكثر من 120 ألف بعدما كان 138 قبل أن ينشر التغريدة.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3