تقارير نشرة الاخبار
15 أيار 2017
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"تراثي تراثك"....كونوا على الموعد

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طرابلس مدينة رائدة وخلاقة لمشاريع جديدة .هي مدينة أرادت أن تهتم أجيالها الشابة بالتراث لا بالسلاح .
تلك هي الرسالة الأساسية للأيام التراثية  في مدينتي طرابلس والميناء بعنوان "تراثي تراثك" و التي نظمتها  "الجمعية الفرنسية للحفاظ على تراث طرابلس" و"تراث بلا حدود"، للسنة الثانية على التوالي، بدعم من وزارات التربية والسياحة والثقافة.
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