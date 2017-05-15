"تراثي تراثك"....كونوا على الموعد

طرابلس مدينة رائدة وخلاقة لمشاريع جديدة .هي مدينة أرادت أن تهتم أجيالها الشابة بالتراث لا بالسلاح .
تلك هي الرسالة الأساسية للأيام التراثية في مدينتي طرابلس والميناء بعنوان "تراثي تراثك" و التي نظمتها "الجمعية الفرنسية للحفاظ على تراث طرابلس" و"تراث بلا حدود"، للسنة الثانية على التوالي، بدعم من وزارات التربية والسياحة والثقافة.
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