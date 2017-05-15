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15 أيار 2017
15/05/2017 13:21:00
ترقبوا المباراة الاولى من نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة بين الهومنتمن والرياضي مباشرةً بعد نشرة الاخبار عبر الـLBCI والـLDC
ترقبوا المباراة الاولى من نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة بين الهومنتمن والرياضي مباشرةً بعد نشرة الاخبار عبر الـLBCI والـLDC
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