لبنانيو ساحل العاج يناشدون الدولة اللبنانية التدخل لحمايتهم

ناشد اللبنانيون في ساحل العاج الدولة اللبنانية التدخل لحمايتهم، لا سيما في بواكيه، كورغو واتجيني، من جراء اطلاق النار وقطع الطرق من قبل المسلحين المتمردين، الذي بدأ يوم الجمعة الماضي.
ويذكر أن اللبنانيين قاموا بتجهيز التموين، تخوفا من تطور الامور في البلاد. واتسعت رقعة التمرد في ساحل العاج، حيث أطلق المتمردون النار على شخصين يوم السبت الماضي، وأغلقوا بواكيه ثاني أكبر مدينة في البلاد. كما سيطروا على مواقع في أبيدجان ومناطق أخرى.
وأشار أحد أبناء الجالية إلى اتصالات عدة أجريت مع وزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في أبيدجان تطالبهما بالتدخل لمساعدة اللبنانيين هناك.
- السفارة اللبنانية في أبيدجان وجهت كتابا لأبناء الجالية
الى ذلك، وجهت السفارة اللبنانية في أبيدجان لأبناء الجالية الكتاب الآتي: "نتيجة الوضع الحالي وحفاظا على سلامتكم، يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء تنقلاتكم خارج المنازل، وتجنب المناطق القريبة من الثكنات العسكرية والشوارع المحاذية في أبيدجان وبواكه. تتابع سفارة لبنان تطورات الأوضاع عن كثب.
واشارت الى انه يمكن التواصل معها عبر أرقامها عن طريق الواتسآب على الأرقام الآتية: 0022577140753 - 0022577161438.