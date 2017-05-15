لبنانيو ساحل العاج يناشدون الدولة اللبنانية التدخل لحمايتهم

الإعلان

ناشد اللبنانيون في ساحل العاج الدولة اللبنانية التدخل لحمايتهم، لا سيما في بواكيه، كورغو واتجيني، من جراء اطلاق النار وقطع الطرق من قبل المسلحين المتمردين، الذي بدأ يوم الجمعة الماضي.ويذكر أن اللبنانيين قاموا بتجهيز التموين، تخوفا من تطور الامور في البلاد. واتسعت رقعة التمرد في ساحل العاج، حيث أطلق المتمردون النار على شخصين يوم السبت الماضي، وأغلقوا بواكيه ثاني أكبر مدينة في البلاد. كما سيطروا على مواقع في أبيدجان ومناطق أخرى.وأشار أحد أبناء الجالية إلى اتصالات عدة أجريت مع وزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في أبيدجان تطالبهما بالتدخل لمساعدة اللبنانيين هناك.