أخبار دولية
15 أيار 2017
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ألمانيا تهدد بنقل جنودها من تركيا

هل يعود التوتر بين المانيا وتركيا؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار المانيا,ميركل,هل يعود التوتر بين المانيا وتركيا؟
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ألمانيا تهدد بنقل جنودها من تركيا
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن حكومتها قد تنقل جنودها المتمركزين في تركيا إلى دولة أخرى إذا أصرت أنقرة على رفض منح مشرعين ألمان الإذن بزيارتهم مما يسلط الضوء على توترات جديدة بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
  
ويتمركز نحو 250 جنديا ألمانيا في قاعدة إنجيرليك الجوية في تركيا حيث يشاركون في مهمة قتالية للحلف ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا المجاورة. 
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وذكرت مصادر من وزارة الخارجية التركية لرويترز من دون الخوض في التفاصيل إن المشرعين لم يحصلوا على موافقة لزيارة القاعدة لاعتبارها زيارة غير مناسبة في هذا التوقيت.
 
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