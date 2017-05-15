محضر اجتماع بين الاتحاد وإدارة اندية الرياضي وهومنتمن انطلياس وهومنتمن بيروت

اجتماع بين الاتحاد وإدارة اندية الرياضي وهومنتمن انطلياس وهومنتمن بيروت

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LBCI News Lebanon

عقد الاتحاد اللبناني لكرة السلة اجتماعاً مع الأندية التي تأهلت الى المرحلة النهائية من بطولة لبنان للدرجة الأولى رجال وسيدات (الرياضي بيروت ، هومنتمن بيروت ، هومنتمن انطلياس) بحضور رئيس الإتحاد بيار كاخيا و ممثلين الأندية والامين العام المحامي شربل رزق ونائب الرئيس رامي فوّاز والشيخ بيار الضاهر وتم الاتفاق على ما يلي:

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• تحدد سعر بطاقة الدخول الى مباراتين متتاليتين أي الدرجة الأولى سيدات وبعدها الدرجة الأولى رجال من السلسلتين النهائيتين بـ 10.000 ل.ل. دون اخراج الجمهور بين المبارتين

• يحق للفريق الضيف اصطحاب فقط خمسة اشخاص ويبلغ الاتحاد بأسمائهم قبل المباراة

• يمنع رفع أي علم غير العلم اللبناني وعلمي الناديين حصراً

• يتلا النشيد الوطني اللبناني مباشرة قبل انطلاق المباراة، مع وقوف اللاعبين والجهازين الفني والإداري بشكل منتظم وفقاً لتعليمات الاتحاد

• يمنع الجمهور من النزول الى ارض الملعب عند انتهاء المباراة وذلك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة بعد صافرة النهاية

• يمنع على اي شخص التواجد على ارض الملعب من دون اذن من الاتحاد

• سوف يطبق نظام العقوبات المشدد عند اي مخالفة للانظمة

• لا يسمح باستعمال مكبر الصوت الا قبل المباراة وخلال استراحة ما بين الشوطين