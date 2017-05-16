هذا ما طلبه مجلس الامن من كوريا الشمالية

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أدان مجلس الامن الدولي بحزم اقدام كوريا الشمالية على اطلاق صاروخ الاحد، متعهّداً اتخاذ مزيد من التدابير بما فيها العقوبات ردا على سلوك بيونغ يانغ المزعزع للاستقرار بدرجة كبيرة.وفي بيان دعمه اعضاء مجلس الامن بالاجماع، وبمن فيهم الصين حليفة بيونغ يانغ، طلب المجلس من كوريا الشمالية ان تُظهر بشكل فوري التزاما حقيقيا بنزع السلاح النووي، من خلال اتخاذها اجراءات واضحة، وذلك غداة اطلاق صاروخ بالستي وصفه النظام الشيوعي الكوري الشمالي بأنه قادر على حمل رأس نووي ثقيل.وطالب اعضاء المجلس كوريا الشمالية بعدم اجراء مزيد من التجارب الصاروخية، النووية والبالستية، في ما يبدو انه تحذير نهائي لبيونغ يانغ قبل فرض دفعة جديدة من العقوبات المحتملة عليها.