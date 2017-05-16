دريان بحث والبخاري الشؤون الاسلامية

الإعلان

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري بحضور أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، وجرى البحث في الشؤون الإسلامية.وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى "ان سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وبالتعاون مع دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية تعتزم إقامة مباراة في تلاوة وحفظ القرآن الكريم بعنوان "اقرأ" برعاية مفتي الجمهورية لنيل جائزة القران الكريم وسوف يتم تكريم الفائزين وتقديم جوائز مالية في شهر رمضان المبارك ويعلن عن تفاصيلها وشروطها قريبا".واكد المفتي دريان على أهمية هذه المباراة "التي تشجع على التنافس بين المتبارين لتلاوة القران الكريم وحفظه". واثنى على دور "المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خدمة القران الكريم وتعليمه ونشر علومه".