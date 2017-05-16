ماذا طلب وزير البيئة من البنك الدولي؟

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ترأس وزير البيئة طارق الخطيب قبل ظهر اليوم، اجتماعا لوفد البنك الدولي ضم رئيس البعثة علاء سرحان والاستشاري فادي دوماني، وتم عرض لتقدم العمل في مشروع مكافحة التلوث Lepap وخصوصا في القطاع الصناعي.وشكر وزير البيئة البنك الدولي على كل التعاون القائم، وشرح لهم تداعيات النزوح السوري الكبيرة على الواقع في لبنان وعلى القطاع البيئي، داعيا الى تقديم هبات ومنح للبنان قبل القروض ليتمكن من تجاوز هذه الازمة، مؤكدا أن الحل الافضل يبقى عودة النازحين السوريين الآمنة الى ديارهم.وتوافق وزير البيئة مع وفد البنك الدولي في النظرة الى الالتزام البيئي والفارق بينه وبين الالزام البيئي. ولفت الوزير الخطيب الى أن الالتزام البيئي هو ثقافة تعمل الوزارة على تعزيزها، موضحا أن الوزارة لا تهدف الى اقفال مصانع بل توصي بالعمل ضمن المعايير البيئية والصحية التي تحفظ سلامة الناس، لكنها في الوقت ذاته تضطر للجوء الى الالزام البيئي لضبط مخالفات بيئية للقوانين المرعية الاجراء ومنها مثلا الطلب الى المحامين العامين لبيئيين في الشمال والبقاع وجبل لبنان، الادعاء على مخالفين لقانون الصيد البري أو مرتكبين بحق البيئة والطبيعة".