الجميل للمسؤولين: انتم تدمرون لبنان

الإعلان

سأل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل:"هل يمكن لمن لم يتمكن خلال 8 سنوات من اقرار قانون ان يقرّ خلال اسبوعين انشاء مجلس شيوخ وينهي قانون الانتخابات؟"واعتبر الجميل في خلال مؤتمر صحفي أن "الوقاحة عند السلطة السياسية وصلت الى مكان يتحدثون فيه عن تقاسم السلطة"، لافتا الى أن كل السلطة مسؤولة عما نحن فيه من اعلى الهرم الى ادناه.الجميل الذي توجه الى المسؤولين في السلطة بالقول:"انتم تدمرون لبنان ونظامنا الديمقراطي والدستور والشباب اللبناني"، مشيرا الى ان الحكومة سبق ان فشلت بمجرد اننا ذهبنا الى التمديد بعد عدم احترام المهل.