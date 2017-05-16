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16 أيار 2017
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سامي الجميل: كل السلطة السياسية مسؤولة عن عدم اقرار القانون الانتخابي وأقول للحريري حكومتك فشلت لاننا ذاهبون الى التمديد للمجلس النيابي

سامي الجميل: كل السلطة السياسية مسؤولة عن عدم اقرار القانون الانتخابي وأقول للحريري حكومتك فشلت لاننا ذاهبون الى التمديد للمجلس النيابي Lebanon, news ,lbci ,أخبار السياسية,السلطة,الجميل,سامي,
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سامي الجميل: كل السلطة السياسية مسؤولة عن عدم اقرار القانون الانتخابي وأقول للحريري حكومتك فشلت لاننا ذاهبون الى التمديد للمجلس النيابي
 
 
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