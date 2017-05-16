الخارجية السورية: الاتهامات الأميركية حول محرقة سجن صيدنايا "رواية هوليوودية"

هكذا علّقت دمشق على اتهامات اميركا...

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LBCI News Lebanon

أكدت وزارة الخارجية السورية أن الإتهامات الأميركية حول وجود "محرقة جثث" في سجن صيدنايا قرب دمشق "ادعاءات عارية عن الصحة".

ووصف مصدر مسؤول في الوزارة وفق تصريح نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، الاتهامات الاميركية بأنها "رواية هوليوودية جديدة منفصلة عن الواقع"، مشددا على ان "هذه الادعاءات عارية من الصحة جملة وتفصيلاً".

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باريس تطالب بتحقيق دولي

أعلنت فرنسا اليوم انها اخذت علما بالمعلومات الاميركية حول وجود محرقة جثث لحرق رفات محتجزين في سجن تابع للنظام السوري، وطالبت بـ"تحقيق دولي في اسرع وقت".

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية "ان هذا الاتهام في غاية الخطورة"، مشددا على ان للنظام السوري "ماضيا مثقلا بالرعب".

ودعت فرنسا كل داعمي النظام وخاصة روسيا الى استخدام نفوذها لدى دمشق" للسماح للجنة تحقيق دولية وللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة السجن.​