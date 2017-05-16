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16 أيار 2017
16/05/2017 06:52:26
التحكم المروري: احتراق سيارة على طريق قصقص باتجاه مستديرة شاتيلا وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: احتراق سيارة على طريق قصقص باتجاه مستديرة شاتيلا وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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