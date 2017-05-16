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16 أيار 2017
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التحكم المروري: احتراق سيارة على طريق قصقص باتجاه مستديرة شاتيلا وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: احتراق سيارة على طريق قصقص باتجاه مستديرة شاتيلا وحركة المرور كثيفة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيارة,احتراق,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: احتراق سيارة على طريق قصقص باتجاه مستديرة شاتيلا وحركة المرور كثيفة في المحلة
 
 
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