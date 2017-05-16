ترامب يؤكد مشاركته معلومات مع روسيا عن الإرهاب وسلامة الرحلات الجوية

ترامب يدافع على تويتر عن تقديمه معلومات للروس

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LBCI News Lebanon





وأشار مستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر في ايجاز أمام البيت الأبيض الى أن "الفرضية التي يرتكز عليها هذا التقرير بأن الحديث كان غير مناسب وأنه تسبب بثغرة من أي نوع كان في الأمن القومي، خاطئة".

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وكان ترامب، أكد ان لديه الحق "المطلق" في مشاركة معلومات تتعلق "بالارهاب والسلامة الجوية" مع موسكو بعدما واجه اتهامات بكشف معلومات سرية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما الاخير في البيت الابيض.



من جهته، اعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان الانباء حول كشف ترامب معلومات سرية لروسيا لا تستحق النفي واصفا اياها بانها "بدون معنى".



هذا وانتقد السناتور الجمهوري الاميركي جون ماكين بشدة اترامب المتهم بكشف معلومات سرية عن تنظيم الدولة الاسلامية لوزير الخارجية الروسي، وقال:" "ان المعلومات التي تحدثت عن ان الرئيس تقاسم معلومات حساسة مع مسؤولين روس مقلقة جدا". نفى مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي أن يكون سيد البيت الأبيض "تسبب بثغرة في الأمن القومي"، بعدما أفادت تقارير أنه كشف معلومات سرية للغاية تتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية لمسؤولين روس.وأشار مستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر في ايجاز أمام البيت الأبيض الى أن "الفرضية التي يرتكز عليها هذا التقرير بأن الحديث كان غير مناسب وأنه تسبب بثغرة من أي نوع كان في الأمن القومي، خاطئة".وكان ترامب، أكد ان لديه الحق "المطلق" في مشاركة معلومات تتعلق "بالارهاب والسلامة الجوية" مع موسكو بعدما واجه اتهامات بكشف معلومات سرية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما الاخير في البيت الابيض.من جهته، اعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان الانباء حول كشف ترامب معلومات سرية لروسيا لا تستحق النفي واصفا اياها بانها "بدون معنى".هذا وانتقد السناتور الجمهوري الاميركي جون ماكين بشدة اترامب المتهم بكشف معلومات سرية عن تنظيم الدولة الاسلامية لوزير الخارجية الروسي، وقال:" "ان المعلومات التي تحدثت عن ان الرئيس تقاسم معلومات حساسة مع مسؤولين روس مقلقة جدا".

البيت الأبيض ينفي تمرير ترامب معلومات لروسيا تقوض الامن القومي

وفي سياق متصل، نفى مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي أن يكون دونالد ترامب "تسبب بثغرة في الأمن القومي"، بعدما أفادت تقارير أنه كشف معلومات سرية للغاية تتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية لمسؤولين روس.

وقال مستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر في ايجاز أمام البيت الأبيض إن "الفرضية التي يرتكز عليها هذا التقرير بأن الحديث كان غير مناسب وأنه تسبب بثغرة من أي نوع كان في الأمن القومي، خاطئة".

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