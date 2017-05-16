بالصور - حاصباني يجول على مصانع الأدوية

وزير الصحة أكد تشجيعه الصناعة الوطنية

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LBCI News Lebanon

بدأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني صباح اليوم الجزء الثاني لجولته على مصانع الأدوية، وقد استهل زيارته من مصنع “أروان” في جدرا – اقليم الخروب حيث جال على أقسام المعمل واطلع على مسار العمل.

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وفي كلمة ألقاها حاصباني أكد تشجيعه الصناعة الوطنية ليس فقط لخلق فرص عمل بل لتثبيت القدرات الإنتاجية وجلب الاستثمارات. وأضاف: "كنت منذ يومين في مصر لبحث سبل التعاون في تبادل الدواء الوطني. وهمنا تأمين أسواق جديدة لتعزيز النمو لان السوق المحلي مهم ولكن غير كاف".

وضمن جولته على مصانع الأدوية، زار حاصباني "شركة الأمصال اللبنانية" في الشويفات حيث جال على أقسام المعمل واطلع على مسار العمل.

الى ذلك، تفقد حاصباني معمل "فارمادكس" في منطقة الجمهور.





