عيد ميلاد أصالة.. كم أصبح عمرها؟

كم أصبح عمر أصالة؟

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LBCI News Lebanon

إحتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الـ48 بالأمس، وشاركت متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام برسالةٍ خاصة في هذه المناسبة.

في التفاصيل، كتبت الفنانة أصالة نصري "شكراً لأعوامي التي مضت، بكلّ ما فيها... حزني الذي زرع في صوتي بحّة تعلّقت قلوب بها... حظّي بقلوب نبيلة احتوتني... طموحي الذي يولد في كلّ يوم أكبر وأجمل".

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وتابعت أصال رسالتها بالقول "شكراً للحياة التي أنصفتني وعوّضتني... وكلٌّ عام وأنا معكم صديقة قديمة جديدة ... قريبة منكم كما تحلمون... وفِي صوتي ذكرياتي وذكرياتكم... كلّما سمعناه تذكّرنا الأجمل منها".