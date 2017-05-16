عبقري يبلغ من العمر 14 عامًا...أنهى دراسته الجامعية!

يتحضّر مراهق أميركي يبلغ من العمر 14 عامًا للتخرّج من الجامعة.

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LBCI News Lebanon

على عكس جميع الأطفال في عمر الـ 14 عامًا، لا يرتاد المراهق الأميركي كارسون هيوي-يو المدرسة بل يتحضّر للتخرّج من الجامعة.

وبدأ كارسون دراسته الجامعية عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا فقط وسيحصل بعد أيام قليلة على شهادة في علوم الفيزياء من جامعة تكساس المسيحية.

بالإضافة إلى الفيزياء، درس كارسون خلال تواجده في الجامعة اللغة الصينية والرياضيات.

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وقالت والدة كارسون في مقابلة لها إنها لاحظت اهتمام ابنها بالرياضيات عندما كان يبلغ من العمر 3 سنوات فقط إذ كان يتمكن من حل مسائل مخصصة لتلاميذ الصف الثامن.

واستطاع كارسون أن يتخرّد من المدرسة في العاشرة من العمر فقط بحيث اجتاز عدداً من الصفوف بفضل قدرته التعليمية الكبيرة وتفوّقه، وقال إن دراسته في الجامعة لم تكن سهلة على الإطلاق بالرغم من رغبته بالتخصص في علم الفيزياء منذ أن كان في المدرسة.

والجدير بالذكر أيضًا ان شقيق كارسون الأصغر كانون، الذي يبلغ من العمر 11 عامًا، يتحضّر لبدء دراسته الجامعية في الهندسة والفيزياء الفلكية.

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