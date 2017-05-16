اتّبعي هذه النصائح من الخبراء لتجنّب الأخطاء عند تنظيف البقع

ما هي الطريقة الأمثل للتخلص من البقع؟

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LBCI News Lebanon

ا تلجأ ربّات المنزل إلى طرق عدّة في محاولة منهنّ للتخلص نهائيًا من البقع والأوساخ، إلا أن بعض هذه المحاولات تبوء بالفشل.



وأعلن خبراء عن الأخطاء الشائعة التي ترتكبها السيدات عند تنظيف البقع وسنطلعكم عليها في ما يلي:

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- رشّ الملح على بقع المشروبات مثل النبيذ: وذلك لأن الملح يساهم في إبقاء البقعة بشكل دائم. وينصح الخبراء في هذه الحالة بغسل البقعة بالماء ومن ثم وضع مزيل البقع على النبيذ.



- إن استخدام كمية كبيرة من مزيل البقع لا يساعد على التخلّص من البقع بل يجعل تنظيفها أصعب مثل بقع السجادة، لذلك قومي بتطبيق رشات صغيرة ومتتالية حتى تختفي البقع نهائيًا.



- لا تستخدمي الماء الساخن عند تنظيف البقع لأنه يؤدي إلى بقاء البقع بشكل دائم مثل عند تنظيف البقع الناجمة عن سوائل الجسم مثل التقيؤ او الدماء.



- يلجأ الكثيرون إلى فرك البقع بشكل قوي كردة فعل أولية لمحاولة إزالتها إلا أن الفرك يؤدي إلى تضرر القماش، لذلك قومي بتربيت البقعة عند تنظيفها.