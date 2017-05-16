وداعًا للـMP3...

أعلن المعهد الألماني "Fraunhofer Institute" الذي ابتكر نسق الملفات الصوتية المضغوطة MP3 عن توقيف برنامج الترخيص لاستخدام براءات الاختراع رسميًا.

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واعتبر خبراء التكنولوجيا هذه الخطوة بمثابة نهاية للـMP3.

وهذا يعني أنّنا لن نجد المزيد من الأجهزة الرقمية المشغلة للموسيقى بصيغة MP3 أو المزيد من استخدامات براءات اختراع لهذه الصيغة، بل سيتجه العالم أكثر لتبني نسق أخرى بمزايا متطورة كصيغة ترميز الصوت المتقدم (أي ما يعرف باللّغة الانكليزيّة بـ"Advanced Audio Coding") أو الصيغة الخالية من فقدان الصوت الترميزي (أي ما يعرف باللّغة الانكليزيّة بـ"Free Lossless Audio Codec").

فنسق الملفات الصوتية هذه تقدم جودة صوت أفضل.

أما بالنسبة للأشخاص الذين ما زالوا يستمعون إلى أغان بنسخMP3 فلا داعي للقلق لأنّها لن تتوقف عن العمل، بل لن نجد المزيد من التراخيص لاستخدام MP3 في المستقبل.