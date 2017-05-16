كلب ٌ يوقع جريحين...

الإعلان

مرة ً جديدة الكلاب سبب خلاف بين الجيران ، فبعد سقوط أربعة قتلى في عشقوت قبل أشهر على خلفية نباح كلب، هذه المرة وقعت المشكلة في طرابلس ، فعلى إثر خلاف ٍ بين الجيران على تربية كلب ٍ على سطح أحد المباني في باب التبانة، قام أحد الأشخاص بإطلاق نار ٍ على رجل ٍ وإبنه يقومان بتربية الكلب فأصابهما بجروح.وتقوم وحدة من الجيش بملاحقة مطلق النار لتوقيفه.