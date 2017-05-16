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16 أيار 2017
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باسيل: لا نريد قانون العد بل نريد قانونا يكون المعيار فيه هو الخصوصيات والديموقراطية التوافقية والا فلتكن المواطنة الكاملة

باسيل: لا نريد قانون العد بل نريد قانونا يكون المعيار فيه هو الخصوصيات والديموقراطية التوافقية والا فلتكن المواطنة الكاملة Lebanon, news ,lbci ,أخبار العد,قانون,نريد,باسيل,
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باسيل: لا نريد قانون العد بل نريد قانونا يكون المعيار فيه هو الخصوصيات والديموقراطية التوافقية والا فلتكن المواطنة الكاملة
 
 
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