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16 أيار 2017
16/05/2017 10:24:22
باسيل: لا نريد قانون العد بل نريد قانونا يكون المعيار فيه هو الخصوصيات والديموقراطية التوافقية والا فلتكن المواطنة الكاملة
باسيل: لا نريد قانون العد بل نريد قانونا يكون المعيار فيه هو الخصوصيات والديموقراطية التوافقية والا فلتكن المواطنة الكاملة
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LBCI News Lebanon
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