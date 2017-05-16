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16 أيار 2017
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باسيل: طلبنا من وزير العدل التحرك عبر القضاء والقانون لوقف حملة الكذب والتضليل بموضوع الكهرباء علما اننا نحترم جميع الآراء

باسيل: طلبنا من وزير العدل التحرك عبر القضاء والقانون لوقف حملة الكذب والتضليل بموضوع الكهرباء علما اننا نحترم جميع الآراء Lebanon, news ,lbci ,أخبار العدل,وزير,طلبنا,باسيل,
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باسيل: طلبنا من وزير العدل التحرك عبر القضاء والقانون لوقف حملة الكذب والتضليل بموضوع الكهرباء علما اننا نحترم جميع الآراء
 
 
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