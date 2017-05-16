اغتصبها ثمّ دهسها بالسيارة وتركها للكلاب لتنهشها...

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اغتصب شاب صديقته السابقة بالتعاون مع 6 رجال آخرين ولم يكتف بذلك فقد قام أيضاً بدهس رأسها بالسيارة حتى لا يتم التعرف عليها في الهند.وقد عُثر على جثة المرأة البالغة من العمر 23 عاماً التي نهشتها الكلاب بعدما تم اختطافها من سونيبات الى مدينة روهتاك في شمال البلاد.في سياق ذلك، قيل إنّ سوميت كومار، الذي لم يحدد عمره، هو من قام بعملية الاختطاف بمساعدة رجال آخرين.يُشار إلى أنّ الشرطة اعتقلت يوم السبت كومار وشريك مساعد له يدعى فيكاس.الجدير ذكره، أنّ عائلة الشابة أشارت للشرطة أنّ 6 أو 7 أشخاص اقتحموا المنزل وهددوا الشابة بعدما رفضت الزواج من حبيبها السابق.وتأتي هذه الحادثة بعد أيامٍ على إعلان المحكمة العليا عقوبة الاعدام لاربعة رجال في قضية الاغتصاب الجماعي.