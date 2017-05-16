دراسة جديدة... ما الذي يميّز الرجل الأصلع؟

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وجدت دراسة جديدة أن الرجل الأصلع هو أكثر ذكاء ونجاحاً.وتوصّل ألبرت إي مانس بعد قيامه بثلاث دراسات في جامعة بنسلفانيا إلى أنّ الناس عندما ينظرون الى الرجل الأصلع يرون فيه شخصية مهيمنة وذكورية ولديها ثقة أقوى مما هي عليه في الواقع.ويجب التنويه الى أن ألبرت قام بعرض صور لرجال مع شعر برأسهم وصور أخرى لهم من دون شعر على 59 مشاركاً في جامعة بنسلفانيا.والملفت هو أن المشاركين في هذه الدراسة نظروا الى صورتين مختلفتين لكل رجل، واحدة بشعر كامل وأخرى من دون شعر، ولفت هؤلاء الأشخاص الى أنهم يعتقدون أن الرجل الأصلع يتمتّع بشخصية أقوى ومهيمنة أكثر.وفي الواقع إن الصلع هو من أعطاهم هذا المظهر.ويشير مانس إلى أن الأبحاث قد بيّنت أن هذه الصفات، ولا سيما الهيمنة، معروفة بأنها مؤشرات على مدى نجاح الشخص.