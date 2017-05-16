يصعب تصديق أنّ هاتين الطاولتين متطابقتين... وهم بصري غريب!

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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطاولتين، الأولى طويلة الشكل ورفيعة والثانية على شكل مربع.وقد أثارت هذه الصورة موجة من التعليقات لأنّ ناشرها قال إنّ الطاولتين متطابقتين.واللافت أنّ رؤية هاتين الطاولتين بشكلٍ متطابق سببه الطريقة التي ننظر فيها إلى الصورة لناحية العمق الموجود فيها وكيفية التلاعب بالأجسام.يُشار إلى أنّ هذا الوهم البصري نُشر للمرة الأولى من قبل روجر شيبرد تحت عنوان "شقلبة الطاولات" عام 1981.الجدير ذكره، أنّ الطاولتين متطابقتين إلّا أنّ الطاولة على الجهة اليسرى موضوعة بشكل عامودي في الصورة فيما الثانية بشكل أفقي.