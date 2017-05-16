المستقبل: حزب الله غير وجهة سلاحه الى صدور اللبنانيين والسوررين

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شددت كتلة المستقبل على "الأهمية التي توليها لتولي الدولة اللبنانية بمؤسساتها العسكرية والأمنية إعادة الانتشار والتمركز على كامل الحدود الشرقية كافة بما يمكنها من أن تتولى بنفسها حماية الأراضي اللبنانية. "واشارت بعد اجتماعها الاسبوعي الى انه و"بعد عمليات الترانسفير التي جرت في بعض المناطق السورية وكذلك عمليات إعادة التموضع الجزئية والمحدودة التي قام بها حزب الله في منطقة الطفيل على الحدود اللبنانية السورية، والتي حاول أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أن يضخمها ويعطيها أبعاداً أكبر بكثير من حقيقتها، فإنه ينبغي احتضان هذه الفرصة والمبادرة فوراً إلى استعادة الشرعية اللبنانية لدورها وسلطتها على الجزء الذي تمّ انسحاب حزب الله منه تمهيداً لاستعادة سلطة الدولة الكاملة على كامل الحدود اللبنانية الشرقية." معتبرة ان قيام لبنان وقواه العسكرية والامنية في استعادة دورهم يعبر عن التزام لبنان الكامل بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم 1701 بجميع مندرجاته.الكتلة واذ لفتت الى ان ان حزب الله ضيع الإنجاز الكبير الذي تحقق خلال عدوان تموز 2006 بعدما غيّر وجهة سلاحه إلى صدور اللبنانيين وبعد ذلك إلى صدور السوريين والعرب، طالبت الدولة بالتشدد في تنفيذ القانون لجهة انهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي والمتفلت.