ترامب سيلقي خطابا عن "رؤية سلمية للاسلام" خلال زيارته إلى الرياض

ترامب يبدأ جولة السبت...

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LBCI News Lebanon

اعلنت الادارة الاميركية ان الرئيس دونالد ترامب سيلقي الاحد في الرياض خطابا حول "رؤية سلمية للاسلام"، سيسعى من خلاله الى التأكيد على التزام واشنطن تجاه شركائها من الدول المسلمة.

وقال مستشار الامن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر في مؤتمر صحافي ان ترامب سيلقي خطابا "حول ضرورة مواجهة الايديولوجيات المتشددة" وحول "تطلعاته برؤية سلمية للاسلام".

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ويشارك ترامب بعدها بافتتاح مركز يهدف الى "محاربة التشدد وللترويج للاعتدال" حسب المصدر نفسه.

ويبدأ الرئيس الاميركي السبت جولة في السعودية لينتقل بعدها الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية والفاتيكان وبروكسل (قمة الحلف الاطلسي) وصقلية (مجموعة السبع).

وكان ترامب وقع مرسوما اثار ضجة كبيرة اذ حظر دخول رعايا سبع دول اسلامية الى الولايات المتحدة بشكل موقت وهي ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن، قبل ان يجمد القضاء تنفيذه.