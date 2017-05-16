قانون الانتخابات حضر بلقاء بري مع ميقاتي وحرب

الفرصة متاحة للسير بمشروع حكومتنا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار نجيب ميقاتي, نبيه بري,بطرس حرب,الفرصة متاحة للسير بمشروع حكومتنا

LBCI News Lebanon

حضرت نتائج اجتماع الاحد في عين التينة الذي بحث في موضوع قانون الانتخاب في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب بطرس حرب الذي حذر من الوصول الى موعد 19 حزيران من دون التوصل الى اتفاق، وقال:" آنذاك نصبح في خانة الخطر الكبير ويصبح لبنان في العناية القائفة".



ومن عين التينة كشف الرئيس نجيب ميقاتي ان رئيس مجلس النواب ينتظر اجوبة ويأمل ان تكون إيجابية لتجري الإنتخابات النيابية وقال ميقاتي "إن الفرصة متاحة للسير بمشروع حكومتنا على النسبية الكاملة اذا كانت هناك نية للوصول الى حل ودولة الرئيس بري في هذه الاجواء".