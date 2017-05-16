قانون الانتخابات حضر بلقاء بري مع ميقاتي وحرب

حضرت نتائج اجتماع الاحد في عين التينة الذي بحث في موضوع قانون الانتخاب في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب بطرس حرب الذي حذر من الوصول الى موعد 19 حزيران من دون التوصل الى اتفاق، وقال:" آنذاك نصبح في خانة الخطر الكبير ويصبح لبنان في العناية القائفة".
ومن عين التينة كشف الرئيس نجيب ميقاتي ان رئيس مجلس النواب ينتظر اجوبة ويأمل ان تكون إيجابية لتجري الإنتخابات النيابية وقال ميقاتي "إن الفرصة متاحة للسير بمشروع حكومتنا على النسبية الكاملة اذا كانت هناك نية للوصول الى حل ودولة الرئيس بري في هذه الاجواء".