بطولة آسيا تحت الـ 20 سنة بكرة الصالات: منتخب الأرز يفوز على العنابي القطري

بطولة آسيا تحت 20 سنة بكرة الصالات

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LBCI News Lebanon

قدم منتخب لبنان بكرة الصالات بداية مشجعة في مستهل مشواره ضمن كأس آسيا الأولى لمنتخبات اللاعبين ما دون 20 سنة التي انطلقت في العاصمة التايلاندية بانكوك الثلاثاء وتستمر حتى 26 ايار المقبل.

وحقق منتخب الأرز فوزاً مستحقاً على نظيره القطري بثلاثية نظيفة في افتتاح المنافسات على ملعب "بانكوك أرينا". وسجل أهداف الفوز كل من سيرج قيومجيان (2) وميشال صابر (12) والقطري جاسم السعدي (33 خطأ في مرمى فريقه).

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وتصدر اللبناني ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام هونغ كونغ التي فازت على ميانمار في الثواني الأخيرة 2-1، في حين بقي رصيد ميانمار وقطر خالياً من النقاط، بانتظار خوض منتخب أوزبكستان المباراة الأولى في البطولة غداً الأربعاء أمام ميانمار على أن يلعب المنتخب اللبناني مباراته الثانية أمام هونغ كونغ ٩:٠٠ صباحاً بتوقيت بيروت.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي وتقام مبارياته يوم الاثنين المقبل 22 أيار. كما سيمنح المنتخب الذي يحرز اللقب مع وصيفه بلديهما بطاقتي مشاركة مباشرتين في مسابقة كرة الصالات ضمن أولمبياد الشباب 2018 في بيونس آيريس، على أن يتمثلان بمنتخب للاعبين ما دون 18 عاماً.