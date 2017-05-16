عملية أمنية في عرمون...ومقتل قاتل عامل " تونينو"

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في 10 نيسان الماضي أقدم عدنان جابر على قتل أحد العمال في مطعم تونينو بالضاحية الجنوبية بعدما لم تعجبه الكريب التي أعدت له في هذا المطعم، وقد تمكنت شعبة المعلومات من خلال التحقيقات التي أجرتها من تحديد هوية القاتل وتبين لها أن له سجلاً حافلاً بالعمليات الإجرامية إذ أن في حقه 105 مذكرات عدلية بجرائم: قتل، تجارة مخدرات، محاولة قتل، تهديد، اطلاق نار .إثر ذلك، باشر عناصر شعبة المعلومات عملية تعقب ميداني واستعلامي أوصلت الى معطيات مؤكدة مفادها ترؤس جابر لعصابة مسلحة تقوم بترويج المخدرات في مناطق في جبل لبنان، وهو يحمل بصورة دائمة اسلحة رشاشة ومسدسات وقنابل يدوية، مستخدماً سيارات ذات زجاج حاجب للرؤية وتحمل لوحات مزورة.وبناءً على هذه المعطيات، نصبت قوة خاصة من شعبة المعلومات كميناً محكما ًفي منطقة عرمون بغية توقيف عدنان جابر وشريكه عدنان معطي، وعند مرور سيارة الشيروكي التي كانا يستقلانها، ولدى محاولة توقيفها، لم يمتثل مستقلوها، وبادروا على الفور الى اطلاق النار بغزارة باتجاه قوة شعبة المعلومات،التي اضطرت الى الرد بالمثل، فقتل على الفور عدنان جابر وعدنان معطي وجرح حسان حمود بعدما رمى نفسه من السيارة، محاولاً الفرار في الاحراج.وتضررت آليات العسكرية بسبب اصابتها بنيران العصابة.وضبط عناصر المعلومات داخل السيارة بنادق رشاشة ومسدسات وقنابل يدوية وأكثر من ألف طلقة إضافة إلى كمية من حشيشة الكيف وأدوية مخدرة ومبلغاً مالياً قارب الــ 25 مليون ليرة لبنانية.