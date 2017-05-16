صحف اليوم
16 أيار 2017
Back

طبخة القانون...تحترق تدريجا

ازدياد عدد الذين يناقشون قانون الانتخاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,قانون الانتخاب, ازدياد عدد الذين يناقشون قانون الانتخاب
episodes
طبخة القانون...تحترق تدريجا
رغم ازدياد عدد الذين يناقشون قانون الانتخاب، فإن طبخة القانون تحترق تدريجاً. وفي ظل توتر إقليمي متصاعد، وبدل لملمة الوضع الداخلي، أسفرت مفاوضات القانون عن جملة سلبيات تزيد توتر الساحة المحلية.

***لقراءة المقال كاملا اضغط هنا 
الإعلان
إقرأ أيضاً