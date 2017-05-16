صحف اليوم
16 أيار 2017
16/05/2017 23:19:33
طبخة القانون...تحترق تدريجا
ازدياد عدد الذين يناقشون قانون الانتخاب
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LBCI News Lebanon
رغم ازدياد عدد الذين يناقشون قانون الانتخاب، فإن طبخة القانون تحترق تدريجاً. وفي ظل توتر إقليمي متصاعد، وبدل لملمة الوضع الداخلي، أسفرت مفاوضات القانون عن جملة سلبيات تزيد توتر الساحة المحلية.
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