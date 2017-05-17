اسعار المحروقات...تراجع مستمر

سجلت اسعار المحروقات الاربعاء 17 ايار انخفاضا، فتراجع سعر صفيحة البنزين الـ 95 أوكتان 500 ليرة والـ 98 أوكتان 400 ليرة لبنانية .كما تراجع سعر المازوت والديزل 300 ليرة لبنانية.
وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة حددت الاسعار كالتالي:
بنزين 98 اوكتان: 23500 ليرة
بنزين 95 اوكتان: 22800 ليرة
ديزل: 14100 ليرة
مازوت: 14000 ليرة
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