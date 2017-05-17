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17 أيار 2017
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التحكم المروري: قطع طريق عام حريصا بالاتجاهين بسبب انقلاب شاحنة والاضرار مادية والعمل جارٍ على المعالجة

التحكم المروري: قطع طريق عام حريصا بالاتجاهين بسبب انقلاب شاحنة والاضرار مادية والعمل جارٍ على المعالجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار طريق,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: قطع طريق عام حريصا بالاتجاهين بسبب انقلاب شاحنة والاضرار مادية والعمل جارٍ على المعالجة
 
 
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