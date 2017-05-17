الامطار والثلوج تعود...

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يستمر الطقس الشبه صيفي اليوم وغدا والحرارة فوق معدلاتها بقليل.ويتأثر لبنان بدءا من بعد ظهر الغد بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار في الداخل وعلى الجبال ويتحول الطقس الى غير مستقر يوم السبت مع امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع ٢٧٠٠م و٢٨٠٠م وما فوق.الأربعاء 17/5/2017:طقس دافئ جدا مع بعض السحب العالية العصر او المساء مع استقرار في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 18 و 27 درجة.الخميس 18/5/2017:طقس حار متقلب وغائم جزئيا بسحب مرتفعة واحتمال امطار رعدية في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات الشمالية، والحرارة تتراوح ساحلا بين 19 و 29 درجة.الجمعة 19/5/2017:يستمر الطقس المتقلب مع احتمال أمطار خفيفة ومتفرقة وانخفاض في الحرارة لتتراوح ساحلا بين 17 و 26 درجة.