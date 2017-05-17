تقارير نشرة الاخبار
17 أيار 2017
Back

التجديد لسلامة يغيب عن جلسة الحكومة

حسن خليل أرسل طلب التجديد لسلامة إلى رئاسة الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار التمديد لسلامة,مجلس الوزراء,حسن خليل أرسل طلب التجديد لسلامة إلى رئاسة الحكومة
episodes
جدد الرئيس سعد الحريري التأكيد في خلال جلسة الحكومة ان عدم الوصول الى قانون انتخاب جديد يعني ان الحكومة فاشلة.

وبعد الجلسة أشار وزير الاعلام ملحم الرياشي الى ان هناك اصرار للوصل الى قانون انتخابي جديد، كاشفا ان التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يطرح على طاولة الحكومة في الجلسة. 

رياشي أكد ان موضوع تلفزيون لبنان لم يطرح ايضا في الجلسة وقال:"مهمتي انتهت بشأن تلفزيون لبنان ولا غبار عليها"، لافتا الى انه تم بحث موضوع تطويع 2000 عنصر من الجيش.
الإعلان


وقبيل الجلسة قال وزير الداخلية نهاد المشنوق: "لا جديد في قانون الانتخابات ولدينا المتسع من الوقت حتى 19 حزيران اذا كان هناك من جدية للبحث في قانون جديد وإلا القانون النافذ".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إقرأ أيضاً