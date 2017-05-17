التجديد لسلامة يغيب عن جلسة الحكومة

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جدد الرئيس سعد الحريري التأكيد في خلال جلسة الحكومة ان عدم الوصول الى قانون انتخاب جديد يعني ان الحكومة فاشلة.وبعد الجلسة أشار وزير الاعلام ملحم الرياشي الى ان هناك اصرار للوصل الى قانون انتخابي جديد، كاشفا ان التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يطرح على طاولة الحكومة في الجلسة.رياشي أكد ان موضوع تلفزيون لبنان لم يطرح ايضا في الجلسة وقال:"مهمتي انتهت بشأن تلفزيون لبنان ولا غبار عليها"، لافتا الى انه تم بحث موضوع تطويع 2000 عنصر من الجيش.وقبيل الجلسة قال وزير الداخلية نهاد المشنوق: "لا جديد في قانون الانتخابات ولدينا المتسع من الوقت حتى 19 حزيران اذا كان هناك من جدية للبحث في قانون جديد وإلا القانون النافذ".