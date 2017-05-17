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17 أيار 2017
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أبي خليل: الاستشاري الأجنبي يجري اليوم تقييما للعروض التقنية في مناقصة سفن الكهرباء تمهيدا لفض العروض المالية

أبي خليل: الاستشاري الأجنبي يجري اليوم تقييما للعروض التقنية في مناقصة سفن الكهرباء تمهيدا لفض العروض المالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار يجري,الأجنبي,الاستشاري,خليل,
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أبي خليل: الاستشاري الأجنبي يجري اليوم تقييما للعروض التقنية في مناقصة سفن الكهرباء تمهيدا لفض العروض المالية
 
 
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