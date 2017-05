كيف علّقت نادين الراسي على تسريب فيديو عامر زيان وهو يتعاطى الكوكايين؟

#كلنا_سعد_المجرد ، هذا الهاشتاغ الذي انتشر عندما تم اعتقال الفنان سعد المجرد بتهمة الاغتصاب ، والذي تم دعمه من قبل الجميع ، سواء من الفنانين او الجمهور او حتى الصحافة عندما وقع في محنة و تم التدخل فيما يخصّه ، اليوم #كلنا_عامر_زيان الذي وقع في فخ الخيانة ! بعدما نشر له فيديو يتعاطى فيه المخدرات ، فيديو يخصه تماما من حياته الخاصة ولا يعني احد ! و قامت الحرب عليه . عامر زيان هو فنان صاحب صوت جميل و محبوب ما يخصنا نحن كعرب او صحافة لبنانية او عربية ليس ما يتعرض له او يقوم به الفنان داخل بيته ، انما ما يقدمه على الشاشة فقط ، ولا يحق لنا ابدا التدخل في حياته مهما كانت واضحة او غامضة ، و كم شخص يخطئ دون ان نعلم وراء جدران منزله ، قبل التحدث عن الفنان او المشهور يجب العلم ان هناك الكثيرون يفعلون الشيء نفسه و ان الحساب ليس عليكم ، لم يكن و لن يكون .

A post shared by Nadine Al Rassi (@nadinealrassi) on May 16, 2017 at 7:23am PDT