كيف علّقت نادين الراسي على تسريب فيديو عامر زيان وهو يتعاطى الكوكايين؟

نادين الراسي: "كلنا عامر زيان"

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LBCI News Lebanon

تضامنت الممثلة نادين الراسي مع الفنان عامر زيان الّذي وقع ضحية تسريب فيديو خاص له وهو يتعاطى الكوكايين يعود لعام 2012 وفق أول تعليق له مع الإعلامي جو معلوف ضمن برنامج "هوا الحرية".

في التفاصيل، نشرت الممثلة نادين الراسي صورة الفنان عامر زيان عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام وأرفقتها برسالة أطلقت خلالها حملة تضامنية معه مستخدمةً وسم "كلنا عامر زيان".

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وقد كتبت نادين الراسي في تعليقها على هذا الموضوع "# كلنا_سعد_المجرد، هذا الهاشتاغ الذي انتشر عندما تم اعتقال الفنان سعد المجرد بتهمة الاغتصاب، والذي تم دعمه من قبل الجميع سواء من الفنانين او الجمهور او حتى الصحافة عندما وقع في محنة و تم التدخل فيما يخصّه، اليوم #كلنا_عامر_زيان الذي وقع في فخ الخيانة! بعدما نشر له فيديو يتعاطى فيه المخدرات، فيديو يخصه تماماً من حياته الخاصة ولا يعني احد! و قامت الحرب عليه".

وتابعت نادين الراسي أن عامر زيان هو فنان صاحب صوت جميل ومحبوب قائلةً "ما يخصنا نحن كعرب او صحافة لبنانية او عربية ليس ما يتعرض له او يقوم به الفنان داخل بيته، انما ما يقدمه على الشاشة فقط ، ولا يحق لنا ابداً التدخل في حياته مهما كانت واضحة او غامضة، و كم شخص يخطئ دون ان نعلم وراء جدران منزله، قبل التحدث عن الفنان او المشهور يجب العلم ان هناك الكثيرون يفعلون الشيء نفسه وان الحساب ليس عليكم، لم يكن و لن يكون".