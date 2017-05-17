ابراهيم رئيسي: لست ضد انفتاح ايران على العالم

رئيسي يتهم حكومة روحاني بان اداءها اتسم بـ"الضعف"

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LBCI News Lebanon

نفى المرشح الايراني المحافظ للانتخابات الرئاسية الايرانية ابراهيم رئيسي ان يكون ضد انفتاح ايران على العالم، كما يتهمه المعتدلون والاصلاحيون الذين يدعمون الرئيس الحالي حسن روحاني، قائلا: نؤمن بالتفاعل مع كل الدول ولكن بكرامة.



ومع انه لا يرفض الاتفاق النووي مع القوى الكبرى الذي تم التوصل اليه عام 2015 بموافقة المرشد الاعلى علي خامنئي، فان رئيسي يتهم حكومة روحاني بان اداءها اتسم بـ"الضعف" خلال المحادثات مع القوى الكبرى، وبأنها قدمت الكثير من التنازلات من دون الحصول على مقابل مهم، واصفا الاتفاق بـ"شيك من دون رصيد تلقته الحكومة".