السلطات البحرينية ترفض الإفراج عن نبيل رجب

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كشف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية المؤيد للمعارضة البحرينية، إن السلطات رفضت الإفراج بكفالة عن نبيل رجب الناشط البارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بشأن تهمة كتابة مقال ينتقد الحكومة، لافتا الى ان صحة رجب تتدهور بعدما خضع لعملية جراحية الشهر الماضي.وكان رجب وهو شخصية بارزة في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في 2011 قادتها الأغلبية الشيعية وتم اعتقاله مرارا، قد قال في مقال نشر باسمه في صحيفة نيويورك تايمز أن البحرين بلد "يخضع شعبه للسجن والتعذيب بل للموت بسبب الجرأة على الرغبة في الديمقراطية".كما يواجه رجب محاكمة منفصلة بسبب تغريدات على تويتر اتهمته السلطات بكتابتها عن نظام السجون في المملكة ومشاركتها في الحرب في اليمن.