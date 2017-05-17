أخبار محلية
17 أيار 2017
Back

لجنة المال عدّلت المادة 36 بالغاء مرور الزمن على تحصيل الضرائب

وأكدت تحفظها على ادراج عدد من الاجراءات الضريبية Lebanon, news ,lbci ,أخبار ابراهيم كنعان, الموازنة, لجنة المال,الضرائب,وأكدت تحفظها على ادراج عدد من الاجراءات الضريبية
episodes
لجنة المال عدّلت المادة 36 بالغاء مرور الزمن على تحصيل الضرائب
أقرت لجنة المال والموازنة المواد 35 و39 و40 و41 وعدّلت المادة 36 بإلغاء مرور الزمن على تحصيل الضرائب.

وأكدت لجنة المال بعد اجتماعها، تحفظها على ادراج عدد من الاجراءات الضريبية في متن مشروع الموازنة مطالبة وزارة المال باعادة النظر بعدد منها.
الإعلان
إقرأ أيضاً