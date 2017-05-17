أخبار محلية
17 أيار 2017
17/05/2017 06:20:04
لجنة المال عدّلت المادة 36 بالغاء مرور الزمن على تحصيل الضرائب
وأكدت تحفظها على ادراج عدد من الاجراءات الضريبية
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LBCI News Lebanon
أقرت لجنة المال والموازنة المواد 35 و39 و40 و41 وعدّلت المادة 36 بإلغاء مرور الزمن على تحصيل الضرائب.
وأكدت لجنة المال بعد اجتماعها، تحفظها على ادراج عدد من الاجراءات الضريبية في متن مشروع الموازنة مطالبة وزارة المال باعادة النظر بعدد منها.
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