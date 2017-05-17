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17 أيار 2017
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علي فياض من عين التينة: بري عند رهانه بالوصول الى قانون انتخابي جديد والوصول الى انتهاء ولاية المجلس هو خسارة للجميع وعلى الرغم من صعوبة المفاوضات فان الجميع يجمع على النسبية

علي فياض من عين التينة: بري عند رهانه بالوصول الى قانون انتخابي جديد والوصول الى انتهاء ولاية المجلس هو خسارة للجميع وعلى الرغم من صعوبة المفاوضات فان الجميع يجمع على النسبية Lebanon, news ,lbci ,أخبار التينة,فياض,
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علي فياض من عين التينة: بري عند رهانه بالوصول الى قانون انتخابي جديد والوصول الى انتهاء ولاية المجلس هو خسارة للجميع وعلى الرغم من صعوبة المفاوضات فان الجميع يجمع على النسبية
 
 
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