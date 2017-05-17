علي فياض من عين التينة: بري عند رهانه بالوصول الى قانون انتخابي جديد والوصول الى انتهاء ولاية المجلس هو خسارة للجميع وعلى الرغم من صعوبة المفاوضات فان الجميع يجمع على النسبية