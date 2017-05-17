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17 أيار 2017
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رياشي بعد جلسة الحكومة: هناك حرص على الالتزام بالبيان الوزاري وسعي جدي للوصول الى قانون انتخاب ولم يتم طرح موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان

رياشي بعد جلسة الحكومة: هناك حرص على الالتزام بالبيان الوزاري وسعي جدي للوصول الى قانون انتخاب ولم يتم طرح موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,الحكومة,جلسة,رياشي,
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رياشي بعد جلسة الحكومة: هناك حرص على الالتزام بالبيان الوزاري وسعي جدي للوصول الى قانون انتخاب ولم يتم طرح موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان
 
 
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