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17 أيار 2017
17/05/2017 07:24:13
رياشي بعد جلسة الحكومة: هناك حرص على الالتزام بالبيان الوزاري وسعي جدي للوصول الى قانون انتخاب ولم يتم طرح موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان
رياشي بعد جلسة الحكومة: هناك حرص على الالتزام بالبيان الوزاري وسعي جدي للوصول الى قانون انتخاب ولم يتم طرح موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان
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