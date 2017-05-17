بري متفائل...ولكن

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اكد الرئيس نبيه بري أنه لا يزال متفائلا بامكانية الوصول الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات وان مصدر هذا التفاؤل هو استمرار التواصل بين الجميع لتحقيق هذه الغاية وكذلك مخاطر الذهاب الى الفراغ الذي يصيب الجميع من دون استثناء.واشار بري أمام النواب في لقاء الاربعاء الى ان عدم الوصول الى اتفاق قبل نهاية ولاية المجلس تعني خسارة كبرى للبلد بأسره.واضاف:"سنبقى منفتحين في النقاش والتعاطي بمرونة تجاه كل ما يطرح من صيغ وافكار في اطار النسبية رغم كل ما قيل وما يقال."من جهته لفت النائب ميشال موسى الى ان "التفاوض مستمر حول قانون الانتخاب لكن لا جديد وتقريب موعد جلسة 29 أيار مرتبط بالتفاوض على قانون الانتخاب".