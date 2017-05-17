أخبار دولية
17 أيار 2017
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بوتين مستعد لتقديم تسجيل المحادثات بين ترامب ولافروف

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بوتين مستعد لتقديم تسجيل المحادثات بين ترامب ولافروف
اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه مستعد لتقديم تسجيل المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الاميركي دونالد ترامب المتهم بتقاسم معلومات سرية للغاية مع موسكو.
 
وأكد بوتين إن الرئيس الأميركي لم يكشف أي أسرار للافروف.
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