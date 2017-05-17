أخبار دولية 17 أيار 2017 17/05/2017 07:24:59 بوتين مستعد لتقديم تسجيل المحادثات بين ترامب ولافروف

بوتين يؤكد أن ترامب لم يقدم اي اسرار

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LBCI News Lebanon

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه مستعد لتقديم تسجيل المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الاميركي دونالد ترامب المتهم بتقاسم معلومات سرية للغاية مع موسكو.



وأكد بوتين إن الرئيس الأميركي لم يكشف أي أسرار للافروف. الإعلان