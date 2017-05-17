أمن وقضاء
17 أيار 2017
17/05/2017 08:29:53
الكتائب تضع مطمر برج حمود امام القضاء...
دعوى ضد مجلس الانماء والاعمار
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LBCI News Lebanon
تقدّم كلٌّ من حزب الكتائب والمحامين حسن بزي وعباس سرور وبيار الجميل بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ضد مجلس الإنماء والإعمار وشركة داني خوري للمقاولات لإغلاق مطمر برج حمود.
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