أمن وقضاء
17 أيار 2017
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الكتائب تضع مطمر برج حمود امام القضاء...

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الكتائب تضع مطمر برج حمود امام القضاء...
تقدّم كلٌّ من حزب الكتائب والمحامين حسن بزي وعباس سرور وبيار الجميل بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ضد مجلس الإنماء والإعمار وشركة داني خوري للمقاولات لإغلاق مطمر برج حمود.
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