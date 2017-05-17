أخبار دولية 17 أيار 2017 17/05/2017 08:45:12 مواقع أثرية إسلامية في أفريقيا ستروّج سياحيا!

يوما بعد يوم تتكشف المزيد من الآثار في أفريقيا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اثار, سياحة,افريقيا,يوما بعد يوم تتكشف المزيد من الآثار في أفريقيا

LBCI News Lebanon

يوما بعد يوم تتكشف المزيد من الآثار في أفريقيا، الأمر الذي شجّع خبراء الآثار على عقد مؤتمر في المنامة للإضاءة على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه المكتشفات في الترويج للمواقع السياحية وخصوصا ً الإسلامية في القارة. الإعلان