أخبار دولية
17 أيار 2017
Back

مواقع أثرية إسلامية في أفريقيا ستروّج سياحيا!

يوما بعد يوم تتكشف المزيد من الآثار في أفريقيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار اثار, سياحة,افريقيا,يوما بعد يوم تتكشف المزيد من الآثار في أفريقيا
episodes
يوما بعد يوم تتكشف المزيد من الآثار في أفريقيا، الأمر الذي شجّع خبراء الآثار على عقد مؤتمر في المنامة للإضاءة على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه المكتشفات في الترويج للمواقع السياحية وخصوصا ً الإسلامية في القارة.
الإعلان
إقرأ أيضاً