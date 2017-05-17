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17 أيار 2017
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أميرة ستتخلى عن عضويتها في العائلة المالكة من أجل الحب...من سرق قلبها؟

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أميرة ستتخلى عن عضويتها في العائلة المالكة من أجل الحب...من سرق قلبها؟
أعلن البلاط الإمبراطوري في اليابان أن الاميرة ماكو، حفيدة الامبراطور الحالي أكيهيتو، تتحضّر للخطوبة قريبًا والزواج في العام المقبل.

وتعتزم ماكو، البالغة من العمر 25 عامًا، الزواج من كاي كومورو وهو زميلها السابق في الدراسة وكان يرتاد جامعة  في طوكيو معها ويعمل حاليًا في شركة محاماة.
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وستكون الأميرة ماكو الأولى من بين أحفاد الإمبراطور الأربعة لتتم خطوبتها، إلا أن هذا الإرتباط سيؤدي إلى خسارة عضويتها في الأسرة الحاكمة.

ووفقًا للقانون الإمبراطوري، تفقد كل سيدة عضويتها في الأسرة الحاكمة إذا ما قرّرت الزواج من شخص من عامة الشعب.

وعندما سيعقد الزواج بين ماكو وكاي، سينخفض عدد أعضاء الأسرة الحاكمة إلى 18 فيما سيصبح عدد نسائها 13. كما لا يوجد من بين أعضاء الأسرة سوى رجل واحد وهو الشقيق الأصغر للأميرة ماكو، هيساهيتو.
 
وتعمل ماكو حاليًا في متحف الجامعة في طوكيو ومن المتوقّع أن يثير زواجها الجدل حول حقوق النساء وحول حقوقهن في التربّع على عرش الإمبراطورية إذ لا يسمح سوى لرجال العائلة بتبوء هذا المنصب.
 
  In this Oct. 23, 2011, file photo, Japan's Princess Mako, the first daughter of Prince Akishino and Princess Kiko, poses for photos at Imperial Palace in Tokyo
 
Japan's Prince Hisahito, wearing a traditional ceremonial attire, is accompanied by his parents, Prince Akishino, Princess Kiko, his sisters Princess Mako, left, and Princess Kako, right, after attending 'Chakko-no-gi' ceremony to celebrate his growth and the passage from infancy to childhood in 2011
 
Japanese Emperor Akihito (seated 3rd Left) and Empress Michiko (seated 4th Left), smile with their family members during a photo session for the New Year at the Imperial Palace in Tokyo, Japan in this handout picture taken November 28, 2016,
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