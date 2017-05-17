أميرة ستتخلى عن عضويتها في العائلة المالكة من أجل الحب...من سرق قلبها؟

تخلت عن عضويتها في الأسرة الحاكمة للزواج من رجل من عامة الشعب

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LBCI News Lebanon

أعلن البلاط الإمبراطوري في اليابان أن الاميرة ماكو، حفيدة الامبراطور الحالي أكيهيتو، تتحضّر للخطوبة قريبًا والزواج في العام المقبل.



وتعتزم ماكو، البالغة من العمر 25 عامًا، الزواج من كاي كومورو وهو زميلها السابق في الدراسة وكان يرتاد جامعة في طوكيو معها ويعمل حاليًا في شركة محاماة.

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وستكون الأميرة ماكو الأولى من بين أحفاد الإمبراطور الأربعة لتتم خطوبتها، إلا أن هذا الإرتباط سيؤدي إلى خسارة عضويتها في الأسرة الحاكمة.



ووفقًا للقانون الإمبراطوري، تفقد كل سيدة عضويتها في الأسرة الحاكمة إذا ما قرّرت الزواج من شخص من عامة الشعب.



وعندما سيعقد الزواج بين ماكو وكاي، سينخفض عدد أعضاء الأسرة الحاكمة إلى 18 فيما سيصبح عدد نسائها 13. كما لا يوجد من بين أعضاء الأسرة سوى رجل واحد وهو الشقيق الأصغر للأميرة ماكو، هيساهيتو.



وتعمل ماكو حاليًا في متحف الجامعة في طوكيو ومن المتوقّع أن يثير زواجها الجدل حول حقوق النساء وحول حقوقهن في التربّع على عرش الإمبراطورية إذ لا يسمح سوى لرجال العائلة بتبوء هذا المنصب.

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