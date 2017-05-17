بالفيديو: كاميرا المراقبة فضحت ما جرى... ماذا حصل مع هذا المراهق؟

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التقطت كاميرا المراقبة التابعة لأحد المنازل فيديو وثّق اللحظة التي قامت سيارة رباعية الدفع، خرجت عن سيطرة السائق، بالاصطدام بمراهقٍ بسرعة كبيرة من دون التوقف يوم الإثنين الفائت.وفي التفاصيل، فقد كان المراهق جوني والش، 14 عاماً، يقود دراجته الهوائية على الرصيف في مقاطعة باسكو- ولاية فلوريدا، عندما ضربته سيارة رباعية الدفع مسرعة، بعدما اجتاحت الرصيف واصطدمت بسيارة مركونة بجانب الطريق.وبحسب التقارير، إن ردة فعل الصبي، الذي أصيب ببعض الجروح، السريعة قد تكون السبب في إنقاذ حياته. ويذكر أنه يتم الآن البحث عن السائق!اليكم الفيديو: