بالفيديو: سائح يضرب طفلاً... بسبب المرحاض!

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لسائحٍ يقوم بضرب صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، بعدما رفض السائح دفع المال له لقاء استخدامه المرحاض.وبحسب الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، فقد ظهر الرجل وهو يدخل الى المرحاض في منطقة red light في فوكيت- تايلاند عند الساعة 3:50 فجراً برفقة سيدتين شقراوتين.إلا أن الصبي الذي يعمل هناك، عبد الله سيسا، طلب من السائح مبلغاً مالياً إلا أن الأخير رفض دفع المال وشعر بالغضب.عندها، سحب الهاتف الذكي من يد الفتى، وبدأ يوجّه له لكمات على رأسه من ثمّ أوقعه أرضاً.يذكر أن السيد توهي سيسا، والد الصبي، قد أعلن عن مكافأة مالية قدرها حوالي 145 دولاراً أميركياً لمن يعرف أي معلومة تساعد على القبض على السائح بعد هذا الحادث الذي وقع في 3 أيار الجاري.