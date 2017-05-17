بالفيديو: حساب "أبناء الأغنياء في لندن" ينشر طريقة مروعة لتنظيف السيارات الثمينة!

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انتشر على الانترنت فيديو قصير لأحد أبناء الأغنياء في لندن، أغضب المتابعين على انستغرام، إذ ظهر فيه الأخير وهو يقوم باستخدام جرو من فصيلة Maltese لتلميع سيارته من نوع مازيراتي MC12.ويذكر أن أبناء الأغنياء في لندن كانوا في السابق أقدموا على أفعالٍ صادمة مثل حرق سيارة سعرها يقارب 113 ألف دولار أميركي ورمي ساعة رولكس قيمتها تقريباً 10 ألاف دولار في المرحاض.والملفت أنه، وبحسب الفيديو الذي نُشر على انستغرام، فإن الطريقة الفضلى لتنظيف السيارة هو استخدام فراء جرو طبيعي 100 في المئة لضمان الحصول على اللمعان المطلوب للسيارة.وفي حديث لـ Femail، شدّد صاحب حساب أبناء الأغنياء في لندن على انستغرام الى أنه نشر هذا الفيديو كمزحة، ولافتاً الى أن الجرو لم يصب بأي أذى بل كان سعيداً والدليل أن ذيله كان يتمايل.ويجب التنويه الى أن هذه اللقطات، التي حصدت أكثر من 34 ألف مشاهدة، أثارت غضب عشاق الحيوانات الذين وصفوا هذه الفعلة بـ"المسيئة".اليكم الفيديو: